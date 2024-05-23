З такою заявою виступив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він прямо не називав країни, однак, ймовірно, мовиться про 4 держави.

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Не повинно бути нейтралітету

Шеппс вважає, що на тлі зростання у світі російської агресії, країни Європи повинні відмовлятися від нейтралітету й приєднуватися до Альянсу. Зокрема, мовиться про нейтральні країни, які користуються "парасолькою захисту" від військового блоку.

Міністр оборони прямо не назвав країни, втім, вочевидь, мовиться про Ірландію, Мальту, Австрію та Швейцарію, які протягом довгих років мають нейтралітет. Шеппс також чітко дав зрозуміти, що Велика Британія лобіюватиме приєднання цих країн до Альянсу.

Я буду домагатися того, щоб НАТО залучила в організацію всіх, хто отримує вигоду від захисту Альянсу,

– заявив Шеппс.

Свою заяву міністр оборони Великої Британії пояснив так, що деякі європейські країни фактично отримують вигоду від присутності НАТО. Вони користуються перевагами свободи, але не приєднуються до Альянсу для колективного стримування агресії на континенті. Тому Шеппс виступає за приєднання країн Європи до НАТО.

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