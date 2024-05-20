Каллас вказала на існуючий ризик для військових, які відправляються допомагати Україні, та зазначила, що деякі країни вже готують своїх солдатів на місці. Вона вважає, що обміркована підтримка України не повинна автоматично призводити до військових дій проти Росії.

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Альянсу не варто панікувати

Каллас заявила, що країни НАТО не повинні панікувати щодо можливості втягнення альянсу у війну з Росією через навчання солдат ЗСУ на українській землі.

Є країни, які вже готують солдатів на землі, і вони робили це на свій страх і ризик,

– сказала вона.

Зокрема, прем'єрка висловила переконання, що атака на навчальний персонал не спровокує статтю 5 НАТО про взаємну оборону.

"Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто прислав своїх людей, скажуть: "Це п’ята стаття. Давайте... бомбити Росію". Це не так. Це не автоматично. Тож ці страхи необґрунтовані. Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям... ви знаєте, що в країні війна, і ви йдете у зону ризику. Тому ви ризикуєте", – зазначила Каллас.

Каллас також зауважила, що Україні потрібно набрати та навчити сотні тисяч військових у найближчі місяці, і наголосила на важливості здійснення цього процесу на території самої України, замість транспортування військового персоналу до місць навчань в інших країнах.

У контексті наростаючої загрози з боку Росії, європейські лідери змінюють свої позиції. Генерал Сі-К’ю Браун, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, відзначив, що з часом європейські країни можуть відправити більше військ в Україну.

Уряд Естонії є одним з найрішучіших прихильників України. Однак, Каллас підкреслила, що країни НАТО мають різні підходи до спільної мети в підтримці України.

І якщо у вас немає мети, у вас немає стратегії. У вас немає тактики, як досягти цієї мети. І це те, що мене хвилює. Дехто каже: "Українці не повинні програти". Інші кажуть: "Ми маємо працювати на Україну і перемогу". А це не одне й те саме. У нас може бути лише мета – перемога, але Україна визначить, що це за перемога,

– резюмувала прем'єр-міністерка.

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