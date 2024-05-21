Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликає відрядити солдатів НАТО в Україну. Вона впевнена, що це не змусить застосувати п'яту статтю Альянсу.

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Що обговорюють наразі

"Це самостійне рішення кожної держави, в тому числі і країн НАТО. Безсумнівно, як країна, що воює, ми позитивно вітали б будь-яку допомогу і підтримали б таке рішення", – сказав президент.

Але Україні "ще ніхто нічого не пропонував", а перші сигнали взагалі надійшли через ЗМІ. Мова про пропозицію Еммануеля Макрона.

Під час розмови президенти обговорили можливі тренування іноземних військ на українській території. Це прискорить процес підготовки українських воїнів, адже не буде потреби відправляти бригаду за кордон.

Так, тут швидше тренуються, швидше будують ремонтні центри для техніки. Але за цим стоїть багато медійних слів. Поки що ця ідея нікуди не пішла. Я не бачу її, окрім як на словах. Але, тим не менш, як можна бути проти цього? Ми тільки за,

– наголосив Зеленський.

Щодо саме введення військ НАТО на територію України, то це смілива заява. Але не зрозуміло, наскільки вона відповідає дійсності.

"Треба розуміти, що він (Макрон – 24 Канал) дійсно хоче зробити, що це може бути і чим це може нам допомогти", – фіналізував президент.

Як можна використати війська НАТО в Україні

Бен Годжес вважає, що слід визначити стратегічну мету, перш ніж відправляти війська. А взагалі в них буде достатньо роботи в Україні.

Сам Еммануель Макрон називав п'ять варіантів залучення іноземних солдатів у війну. Проте деякі з них передбачають безпосереднє зіткнення з росіянами.