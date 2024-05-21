Премьер Эстонии Кая Каллас призывает отправить солдат НАТО в Украину. Она уверена, что это не заставит применить пятую статью Альянса.

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Что обсуждают сейчас

"Это самостоятельное решение каждого государства, в том числе и стран НАТО. Несомненно, как страна, которая воюет, мы положительно приветствовали бы любую помощь и поддержали бы такое решение", – сказал президент.

Но Украине "еще никто ничего не предлагал", а первые сигналы вообще поступили через СМИ. Речь о предложении Эммануэля Макрона.

Во время разговора президенты обсудили возможные тренировки иностранных войск на украинской территории. Это ускорит процесс подготовки украинских воинов, ведь не будет необходимости отправлять бригаду за границу.

Да, здесь быстрее тренируются, быстрее строят ремонтные центры для техники. Но за этим стоит много медийных слов. Пока что эта идея никуда не пошла. Я не вижу ее, кроме как на словах. Но, тем не менее, как можно быть против этого? Мы только за,

– подчеркнул Зеленский.

Что касается именно введения войск НАТО на территорию Украины, то это смелое заявление. Но не понятно, насколько оно соответствует действительности.

"Надо понимать, что он (Макрон – 24 Канал) действительно хочет сделать, что это может быть и чем это может нам помочь", – финализировал президент.

Как можно использовать войска НАТО в Украине

Бен Ходжес считает, что следует определить стратегическую цель, прежде чем отправлять войска. А вообще у них будет достаточно работы в Украине.

Сам Эммануэль Макрон называл пять вариантов привлечения иностранных солдат в войну. Однако некоторые из них предусматривают непосредственное столкновение с россиянами.