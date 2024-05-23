С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он прямо не называл страны, однако, вероятно, говорится о 4 государствах.

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Не должно быть нейтралитета

Шэппс считает, что на фоне роста в мире российской агрессии, страны Европы должны отказываться от нейтралитета и присоединяться к Альянсу. В частности, говорится о нейтральных странах, которые пользуются "зонтиком защиты" от военного блока.

Министр обороны прямо не назвал страны, впрочем, очевидно, говорится об Ирландии, Мальте, Австрии и Швейцарии, которые в течение долгих лет имеют нейтралитет. Шэппс также четко дал понять, что Великобритания будет лоббировать присоединение этих стран к Альянсу.

Я буду добиваться того, чтобы НАТО привлекла в организацию всех, кто получает выгоду от защиты Альянса,

– заявил Шэппс.

Свое заявление министр обороны Великобритании объяснил так, что некоторые европейские страны фактически получают выгоду от присутствия НАТО. Они пользуются преимуществами свободы, но не присоединяются к Альянсу для коллективного сдерживания агрессии на континенте. Поэтому Шэппс выступает за присоединение стран Европы к НАТО.

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