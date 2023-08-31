Это уже пятая работа 54-летнего Гранта Шэппса в британском правительстве менее чем за год. Даже по бешеным темпам кадровых изменений в Вестминстере это чрезвычайное явление. Шэппс возглавлял минтранспорта при Борисе Джонсоне, был главой МВД при Лиз Трасс и министром по бизнесу до того, как стал министром энергетики при Риши Сунаке. Но поможет ли этот опыт в вопросах обороны? 24 Канал проанализировал самые интересные моменты из биографии нового британского министра.
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Биография Гранта Шэппса: юность, первый бизнес и карьерный скандал
Грант Шэппс родился в семье британских евреев в Хартфордшире в 1968 году. Учился в колледже Уотфорда, а затем окончил Манчестерский политехнический институт, получив диплом по бизнесу и финансам.
- В то время как его семья больше склонялась к музыке, Шэппс нашел свою страсть в политике, став национальным президентом еврейской молодежной организации BBYO.
- В возрасте 20 лет Шэппс чуть не погиб в автокатастрофе в США, где почти неделю пролежал в коме.
- Шэппс начал свою бизнес-деятельность как торговый представитель по продажам ксероксов. Впоследствии он основал свою собственную компанию под названием PrintHouse, предоставлявшую услуги печати и рекламы, а позже и интернета, маркетинговый и полиграфический бизнес
- С 1997 по 2001 год Шэппс попытался избираться в Палату общин от Консервативной партии, но попытки были откровенно неудачными. Депутатский мандат получил уже на выборах в 2005 году.
- Вскоре после избрания нового лидера партии Дэвида Кэмерона Шэппс был назначен вице-президентом Консервативной партии, где отвечал за избирательные вопросы.
Грант Шэппс долго не признавался, что подрабатывал "веб-маркетологом" под псевдонимом Майкл Грин, когда работал депутатом парламента. Глава партии тори неоднократно отрицал наличие второй работы после того, как стал членом парламента в 2005 году. За это критиковали его, всю партию, а также обвинили в нарушении кодекса поведения министров и членов парламента.
Грант Шэппс в роли Майкла Грина.
Следует отметить, что Шэппс всегда считал себя "умеренным поклонником" Брекзита. На референдуме 2016 года он голосовал за выход Великобритании из ЕС.
Что о назначении Шэппса говорят в Британии
Британские чиновники положительно оценивают назначение Шэппса главой минобороны Соединенного королевства.
Он правильного калибра. Ключевая вещь в министерстве обороны – не отдавать предпочтение ни одному роду войск над другими. Думаю, как человек извне он сможет это сделать,
– заявил один из высокопоставленных чиновников в комментарии BBC.
"Грустно видеть отставку моего друга Бена Уоллеса. Прекрасный министр обороны, сделавший так много, особенно в отношении Украины. Грант Шэппс – отличный выбор на его место", – хороший друг всех украинцев Борис Джонсон тоже приветствовал это решение.
В то же время представители оборонного ведомства на условиях анонимности неоднозначно отреагировали на назначение Шэппса:
- Кое-кто сетует на отсутствие у него военного опыта по сравнению с его предшественником Беном Уоллесом, служившим в Шотландской гвардии.
- Другие говорят, что у Шэппса даже есть определенные преимущества. Его предыдущая работа в министерстве транспорта дает ему определенное представление о логистике, являющейся ключевым фактором поддержки любой военной операции.
- Это также может помочь ему справиться с острой проблемой оборонных закупок, страдающих от задержек, сбоев и перерасходов.
Грант Шэппс и Украина
Довольно показателен тот факт, что первыми словами Шэппса после назначения были слова поддержки Украины. Это сигнал того, что политика военной поддержки Британии ВСУ не претерпевает существенных изменений.
Я хотел бы отдать должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года. Я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И я буду продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина,
– заявил Шэппс.
Сегодня все вспомнили уже известную историю о том, как в апреле 2022 года Шэппс принял в своем доме в Хартфордшире семью украинских беженцев: Снежану Чайкину, ее 7-летнего сына Никиту, 75-летнюю мать Анну и их собаку Макса.
Министр, живущий с женой и взрослыми близнецами, присоединился к программе "Дом для Украины", в рамках которой британские семьи открыли свои двери для убегающих от конфликта. Таким образом Шэппс показал тогда невероятный пример для всех британцев.
Грант Шэппс встречает украинскую семью у себя дома / скриншот Sky News
Это абсолютно комфортно, мы фактически живем как одна большая семья. Это полезный опыт, потому что мы в правительстве постоянно обсуждаем, что происходит в Украине. Когда я возвращаюсь домой, они (украинская семья, – 24 Канал) мне напоминают о реальности этой политики и о том, что она действительно означает. Буквально на нашей собственной кухне. Я думаю, что это очень полезная вещь – наблюдать политику правительства так близко в моем доме,
– Шэппс приятно отзывался об украинцах.
Шэппс признался, что проживание с украинской семьей стало для него большим опытом, повлиявшим даже на его подход к обсуждению в правительстве вопроса поддержки Украины.
Грант Шэппс находился с визитом в Украину в канун Дня Независимости, еще на своей предыдущей должности. В частности, он посетил электростанцию, пострадавшую от российских бомбардировок, а также побывал у Стены памяти, чтобы почтить погибших украинских военных.
Грант Шэппс (в центре) с министром энергетики Украины Германом Галущенко (справа) и заместителем министра Ярославом Демченковым (слева) / фото Sky News
В Киеве он встречался с украинскими министрами и представителями энергетической отрасли, чтобы обсудить поддержку Великобритании в восстановлении страны. А также, чтобы оказать неоценимую помощь в виде кредитной гарантии на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов для усиления энергетической безопасности Украины и лишения зависимости от ядерного топлива из России.
На этой неделе я увидел в Киеве людей, решительно выступивших против тирании Путина и агрессии России... И нацию, которая стоит сильно и идет вперед, несмотря на постоянные атаки,
– заявил Шэппс.
Вероятно, ему предстоит совершить еще одну такую поездку в ближайшем будущем, на этот раз уже представляя британское оборонное ведомство.
Как Шэппс посещал Украину: смотрите видео
Личная жизнь Шэппса, страшная болезнь и другие интересные факты
С 1997 года политик состоит в браке с Белиндой Голдстоун. У них трое детей, родившихся с помощью искусственного оплодотворения.
Грант Шэппс с женой и детьми / фото Express
В 2000 году семья пережила сложные времена, когда Шэппсу поставили онкологический диагноз. Министр прошел курс химиотерапии и лучевой терапии после того, как в 1997 году у него диагностировали лимфому Ходжкина, редкое онкологическое заболевание, поражающее часть иммунной системы.
Мне сказали, что у меня рак и у меня никогда не будет детей,
– вспоминал Шэппс страшный диагноз, который ему поставили врачи.
В британской печати впоследствии приводили слова людей из близкого окружения политика.
Они часто связывают его политическую напористость с тем, что "жизнь дала ему второй шанс для самореализации".
Благодаря предыдущему лечению от рака, в феврале 2021 года Шэппс стал первым министром Кабинета министров Великобритании, которому сделали прививку от COVID-19.
Что интересно, Шэппс является двоюродным братом известного панк-рокера Мика Джонса.