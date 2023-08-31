Это уже пятая работа 54-летнего Гранта Шэппса в британском правительстве менее чем за год. Даже по бешеным темпам кадровых изменений в Вестминстере это чрезвычайное явление. Шэппс возглавлял минтранспорта при Борисе Джонсоне, был главой МВД при Лиз Трасс и министром по бизнесу до того, как стал министром энергетики при Риши Сунаке. Но поможет ли этот опыт в вопросах обороны? 24 Канал проанализировал самые интересные моменты из биографии нового британского министра.

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Биография Гранта Шэппса: юность, первый бизнес и карьерный скандал

Грант Шэппс родился в семье британских евреев в Хартфордшире в 1968 году. Учился в колледже Уотфорда, а затем окончил Манчестерский политехнический институт, получив диплом по бизнесу и финансам.

В то время как его семья больше склонялась к музыке, Шэппс нашел свою страсть в политике, став национальным президентом еврейской молодежной организации BBYO.

В возрасте 20 лет Шэппс чуть не погиб в автокатастрофе в США, где почти неделю пролежал в коме.

Шэппс начал свою бизнес-деятельность как торговый представитель по продажам ксероксов. Впоследствии он основал свою собственную компанию под названием PrintHouse, предоставлявшую услуги печати и рекламы, а позже и интернета, маркетинговый и полиграфический бизнес

С 1997 по 2001 год Шэппс попытался избираться в Палату общин от Консервативной партии, но попытки были откровенно неудачными. Депутатский мандат получил уже на выборах в 2005 году.

Вскоре после избрания нового лидера партии Дэвида Кэмерона Шэппс был назначен вице-президентом Консервативной партии, где отвечал за избирательные вопросы.

Первый громкий скандал! После многих лет стремительного взлета в рядах консерваторов его политический рост остановился во время избирательной кампании 2015 года после обвинений в анонимном редактировании собственной статьи и статей других консервативных политиков в Википедии.



Тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон поддержал его, а сам Шэппс назвал эти обвинения "бредом". Википедия позже не нашла никаких доказательств, связывающих министра с аккаунтом, который использовался для внесения изменений в записи. Тем не менее его сняли с должности главы партии и назначили главой министерства международного развития.

Грант Шэппс долго не признавался, что подрабатывал "веб-маркетологом" под псевдонимом Майкл Грин, когда работал депутатом парламента. Глава партии тори неоднократно отрицал наличие второй работы после того, как стал членом парламента в 2005 году. За это критиковали его, всю партию, а также обвинили в нарушении кодекса поведения министров и членов парламента.



Грант Шэппс в роли Майкла Грина.

Следует отметить, что Шэппс всегда считал себя "умеренным поклонником" Брекзита. На референдуме 2016 года он голосовал за выход Великобритании из ЕС.

Что о назначении Шэппса говорят в Британии

Британские чиновники положительно оценивают назначение Шэппса главой минобороны Соединенного королевства.

Он правильного калибра. Ключевая вещь в министерстве обороны – не отдавать предпочтение ни одному роду войск над другими. Думаю, как человек извне он сможет это сделать,

– заявил один из высокопоставленных чиновников в комментарии BBC.

Обратите внимание! В правительстве также признали, что "репутацию Шэпса как хорошего коммуникатора поставили на первое место". У Шэппса богатый опыт – он работал в должности министра с 2010 года, за пять лет до того, как действующий премьер Риши Сунак впервые попал в парламент.



Для нас важно, что Шэппс давно занимается вопросом войны России против Украины. В частности, политик уделял большое внимание аналитике энергетической безопасности. Учитывая, что нас, вероятно, ждет сложная зима, опыт нового главы Минобороны Британии будет неоценим.

"Грустно видеть отставку моего друга Бена Уоллеса. Прекрасный министр обороны, сделавший так много, особенно в отношении Украины. Грант Шэппс – отличный выбор на его место", – хороший друг всех украинцев Борис Джонсон тоже приветствовал это решение.

В то же время представители оборонного ведомства на условиях анонимности неоднозначно отреагировали на назначение Шэппса:

Кое-кто сетует на отсутствие у него военного опыта по сравнению с его предшественником Беном Уоллесом, служившим в Шотландской гвардии.

Другие говорят, что у Шэппса даже есть определенные преимущества. Его предыдущая работа в министерстве транспорта дает ему определенное представление о логистике, являющейся ключевым фактором поддержки любой военной операции.

Это также может помочь ему справиться с острой проблемой оборонных закупок, страдающих от задержек, сбоев и перерасходов.

Интересный факт! Грант Шэппс является частным пилотом, имеет свой самолет и "достаточно хорошо знаком со всей воздушной отраслью", что на руку Украине, которая стремится к переходу Воздушных сил ВСУ на западную технику. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.

Грант Шэппс и Украина

Довольно показателен тот факт, что первыми словами Шэппса после назначения были слова поддержки Украины. Это сигнал того, что политика военной поддержки Британии ВСУ не претерпевает существенных изменений.

Я хотел бы отдать должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону и глобальную безопасность Великобритании за последние 4 года. Я с нетерпением жду сотрудничества с храбрыми мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И я буду продолжать поддержку Украины со стороны Великобритании в ее борьбе против варварского вторжения Путина,

– заявил Шэппс.

Обратите внимание! В британской печати активно обсуждают то, что Риши Сунаку нужно было сделать почти невозможное – найти равноценную замену Уоллесу, который сделал для поддержки Украины и авторитета Британии на мировой арене действительно очень много.



Но, похоже, выбор был очевидным и верным. Именно Грант Шэппс активно поддерживал Украину в течение всего периода вторжения.





Первые фото Шэппса с премьер-министром Риши Сунаком после назначения на новый пост / фото Simon Walker, Flickr

Сегодня все вспомнили уже известную историю о том, как в апреле 2022 года Шэппс принял в своем доме в Хартфордшире семью украинских беженцев: Снежану Чайкину, ее 7-летнего сына Никиту, 75-летнюю мать Анну и их собаку Макса.

Министр, живущий с женой и взрослыми близнецами, присоединился к программе "Дом для Украины", в рамках которой британские семьи открыли свои двери для убегающих от конфликта. Таким образом Шэппс показал тогда невероятный пример для всех британцев.



Грант Шэппс встречает украинскую семью у себя дома / скриншот Sky News

Это абсолютно комфортно, мы фактически живем как одна большая семья. Это полезный опыт, потому что мы в правительстве постоянно обсуждаем, что происходит в Украине. Когда я возвращаюсь домой, они (украинская семья, – 24 Канал) мне напоминают о реальности этой политики и о том, что она действительно означает. Буквально на нашей собственной кухне. Я думаю, что это очень полезная вещь – наблюдать политику правительства так близко в моем доме,

– Шэппс приятно отзывался об украинцах.

Шэппс признался, что проживание с украинской семьей стало для него большим опытом, повлиявшим даже на его подход к обсуждению в правительстве вопроса поддержки Украины.

Грант Шэппс находился с визитом в Украину в канун Дня Независимости, еще на своей предыдущей должности. В частности, он посетил электростанцию, пострадавшую от российских бомбардировок, а также побывал у Стены памяти, чтобы почтить погибших украинских военных.



Грант Шэппс (в центре) с министром энергетики Украины Германом Галущенко (справа) и заместителем министра Ярославом Демченковым (слева) / фото Sky News

В Киеве он встречался с украинскими министрами и представителями энергетической отрасли, чтобы обсудить поддержку Великобритании в восстановлении страны. А также, чтобы оказать неоценимую помощь в виде кредитной гарантии на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов для усиления энергетической безопасности Украины и лишения зависимости от ядерного топлива из России.

На этой неделе я увидел в Киеве людей, решительно выступивших против тирании Путина и агрессии России... И нацию, которая стоит сильно и идет вперед, несмотря на постоянные атаки,

– заявил Шэппс.

Вероятно, ему предстоит совершить еще одну такую поездку в ближайшем будущем, на этот раз уже представляя британское оборонное ведомство.

Как Шэппс посещал Украину: смотрите видео

Обратите внимание! В Офисе Президента уже отреагировали на назначение Шэппса. Советник главы ОП Михаил Подоляк увери, что нет никаких оснований говорить об уменьшении поддержки Киева, а системная политика Великобритании проукраинская.



"Потому кто бы ни был министром обороны в Британии – это будет максимально искренняя, откровенная, эффективная поддержка Украины. Поэтому здесь не нужно ничего бояться. Все будет так, как нам нужно. Украина сегодня является субъектной", –сказал Подоляк.

Личная жизнь Шэппса, страшная болезнь и другие интересные факты

С 1997 года политик состоит в браке с Белиндой Голдстоун. У них трое детей, родившихся с помощью искусственного оплодотворения.



Грант Шэппс с женой и детьми / фото Express

В 2000 году семья пережила сложные времена, когда Шэппсу поставили онкологический диагноз. Министр прошел курс химиотерапии и лучевой терапии после того, как в 1997 году у него диагностировали лимфому Ходжкина, редкое онкологическое заболевание, поражающее часть иммунной системы.

Мне сказали, что у меня рак и у меня никогда не будет детей,

– вспоминал Шэппс страшный диагноз, который ему поставили врачи.

В британской печати впоследствии приводили слова людей из близкого окружения политика.

Они часто связывают его политическую напористость с тем, что "жизнь дала ему второй шанс для самореализации".

Благодаря предыдущему лечению от рака, в феврале 2021 года Шэппс стал первым министром Кабинета министров Великобритании, которому сделали прививку от COVID-19.

Что интересно, Шэппс является двоюродным братом известного панк-рокера Мика Джонса.