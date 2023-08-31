Ранее источники в правительстве говорили журналистам, что именно он является фаворитом на этот пост. На прошлой неделе политик посещал Украину.
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Что известно о назначении нового министра обороны Британии
Журналистам на Даунг-стрит подтвердили имя нового министра обороны Великобритании.
Грант Шеппс станет новым министром обороны Великобритании,
– написало издание.
Кстати, ранее Грант Шеппс в правительстве премьер-министра Риши Сунака работал главой Министерства энергетики и углеродной нейтральности.
Стоит заметить, что политик уже в пятый раз возглавит министерство за свою карьеру. Ведь он:
- в 2019 – 2022 годах – был министром транспорта;
- в 2022 – 2023 годах – министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии;
- неделю в 2022 году – главой МВД Великобритании в правительстве Лиз Трасс.
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Поездка в Украину и беженцы: кратко о Гранте Шеппсе
- Грант Шеппс 25 августа 2023 написал, что посетил Украину. Политик отметил, что увидел в Киеве людей, решительно выступивших против тирании Путина и агрессии России.
- Весной 2022 года он присоединился к британской государственной программе Homes for Ukraine и разместил беженцев из Украины у себя. В доме министра поселилась семья из трех поколений и их домашний любимец.
- Кстати, Грант Шеппс – бизнесмен. Он изучал финансы и управление в Городском университете Манчестера, впоследствии основал свою собственную компанию PrintHouse, занимающуюся печатью и рекламой.
- В политику пошел от Консервативной партии в 2005 году, когда с третьей попытки избрался в Палату общин. После того как Дэвид Кэмерон стал новым лидером Консервативной партии, Шеппс стал вице-президентом партии и отвечал за избирательные вопросы.