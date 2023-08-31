Об этом министр обороны написал на своей странице в твиттере. Он сменит на посту главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, занимавшего должность в течение последних 4 лет.

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Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны. И продолжение поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина,

– заявил новый министр.

Ранее Грант Шеппс занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии. Теперь на его место также будет назначен новый министр. Кроме того, 44-летний политик за свою карьеру уже был:

в 2019 – 2022 годах – был министром транспорта;

в 2022 – 2023 годах – министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии;

неделя – главой МВД Великобритании в правительстве Лиз Трасс.

Что известно о его отношении к Украине

В преддверии своего назначения Шеппс посетил Украину. 25 августа 2023 года приехал в Киев, где встретился с людьми, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России.

Кроме того, в сети он сообщал, что весной 2022 он присоединился к британской государственной программе Homes for Ukraine и разместил беженцев из Украины у себя. В доме Шеппса поселилась семья из трех поколений и их домашний любимец.

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