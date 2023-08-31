Об этом министр обороны написал на своей странице в твиттере. Он сменит на посту главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, занимавшего должность в течение последних 4 лет.
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Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны. И продолжение поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина,
– заявил новый министр.
Ранее Грант Шеппс занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии. Теперь на его место также будет назначен новый министр. Кроме того, 44-летний политик за свою карьеру уже был:
- в 2019 – 2022 годах – был министром транспорта;
- в 2022 – 2023 годах – министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии;
- неделя – главой МВД Великобритании в правительстве Лиз Трасс.
Что известно о его отношении к Украине
В преддверии своего назначения Шеппс посетил Украину. 25 августа 2023 года приехал в Киев, где встретился с людьми, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России.
Кроме того, в сети он сообщал, что весной 2022 он присоединился к британской государственной программе Homes for Ukraine и разместил беженцев из Украины у себя. В доме Шеппса поселилась семья из трех поколений и их домашний любимец.
Отставка Уоллеса: что этому предшествовало
- Как-то Бен Уоллес сказал, что не прочь стать новым генсеком НАТО. Хотя он и не участвовал в выборах в должность, однако в СМИ писали, что президент США Джо Байден был против его назначения. Это произошло якобы из-за того, что Лондон без согласия Вашингтона начал продвигать идею обучения украинских пилотов на F-16.
- В июле 2023 года Бен Уоллес заявил о якобы недостаточной благодарности украинцев Великобритании за ее помощь в войне против России. Однако позже он объяснил, что его слова об Украине и благодарности исказили, ведь он обращался не к правительствам, а к гражданам и парламентам международного сообщества.
- Позже, 15 июля, Уоллес сообщил, что уйдет с должности министра обороны. Он заявил, что его время в должности министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство. Кроме того, некоторые СМИ предполагали, что Уоллес, вероятно, покинет свой пост, ведь премьер Британии Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.