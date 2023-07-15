Уоллес, вероятно, покинет свой пост, ведь премьер Британии Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.

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Уоллес хотел стать генсеком НАТО

Уоллес считает, что его время в должности министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

Издание называет одной из причин решения министра то, что британскому Сунаку не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

К сведению. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сохранил свой пост еще на один год.

Это заставило некоторых коллег Уоллеса усомниться, хочет ли он оставаться в политике. В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики.

The Times подчеркивает, что министр обороны остается сторонником Сунака и правительства, из-за чего его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.

"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пора отойти от дел", – рассказал изданию источник в правительстве.

Вероятнейшим преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывшая министерша внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

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