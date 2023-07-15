Уоллес, вероятно, покинет свой пост, ведь премьер Британии Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.
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Уоллес хотел стать генсеком НАТО
Уоллес считает, что его время в должности министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.
Издание называет одной из причин решения министра то, что британскому Сунаку не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.
Это заставило некоторых коллег Уоллеса усомниться, хочет ли он оставаться в политике. В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики.
The Times подчеркивает, что министр обороны остается сторонником Сунака и правительства, из-за чего его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.
"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пора отойти от дел", – рассказал изданию источник в правительстве.
Вероятнейшим преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.
Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывшая министерша внешней торговли Энн-Мари Тревельян.
Вокруг Воллеса разгорелся скандал из-за заявления об Украине
- Во время саммита НАТО вокруг Бена Уоллеса разгорелся скандал из-за его резонансного заявления об Украине. Министр сказал, что Украина, мол, должна проявить больше благодарности за военную помощь. В контексте запасов оружия он сказал, что Великобритания не Amazon.
- Президент Владимир Зеленский во время саммита НАТО отреагировал на слова Уоллеса. Он отметил, что у Украины и Британии хорошие отношения и добавил, что не понимает, о какой еще благодарности говорит Уоллес.
- Риши Сунак вынужден был оправдываться за слова своего министра. Он подчеркнул, что Украина неоднократно выражала свою благодарность.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление Уоллеса было досадным недоразумением. Он подтвердил, что отношения Киева и Лондона остаются хорошими.
- Сам Уоллес написал, что его слова об Украине и благодарности исказили.