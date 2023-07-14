Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса опроверг британский премьер Риши Сунак. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказал Кулеба о Уоллесе

Глава украинской дипломатии считает, что слова британского министра обороны о недостаточной признательности были "досадным недоразумением". По его словам, украинцы и британцы сидели рядом на саммите НАТО в Вильнюсе. А министр обороны Украины Алексей Резников договорился со своим коллегой из Великобритании о "военном решении по оружию, и Уоллес согласился".

Министр заверил, что всё нормально. Он подчеркнул, что все решения продолжают принимать так, как нужно.

А то, что там кто-то не считает себя Amazon… Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому: стране, которая дала один снаряд, стране, которая дала сто тысяч снарядов,

– добавил он.

Достаточно ли у Украины оружия

Кулеба также высказался по поводу западной военной помощи.

Когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: достаточно ли вам передали оружия? Говорю, что оружия будет недостаточно ровно столько, сколько продлится наш путь до победы,

– отметил министр.

Глава МИД считает, что говорить о том, что оружия было достаточно, можно только после победы Украины в войне с Россией.

Как отреагировали на слова Уоллеса другие высокопоставленные должностные лица