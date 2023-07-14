Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса опроверг британский премьер Риши Сунак. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что сказал Кулеба о Уоллесе
Глава украинской дипломатии считает, что слова британского министра обороны о недостаточной признательности были "досадным недоразумением". По его словам, украинцы и британцы сидели рядом на саммите НАТО в Вильнюсе. А министр обороны Украины Алексей Резников договорился со своим коллегой из Великобритании о "военном решении по оружию, и Уоллес согласился".
Министр заверил, что всё нормально. Он подчеркнул, что все решения продолжают принимать так, как нужно.
А то, что там кто-то не считает себя Amazon… Пусть остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому: стране, которая дала один снаряд, стране, которая дала сто тысяч снарядов,
– добавил он.
Достаточно ли у Украины оружия
Кулеба также высказался по поводу западной военной помощи.
Когда меня часто спрашивают коллеги, министры, журналисты иностранные: достаточно ли вам передали оружия? Говорю, что оружия будет недостаточно ровно столько, сколько продлится наш путь до победы,
– отметил министр.
Глава МИД считает, что говорить о том, что оружия было достаточно, можно только после победы Украины в войне с Россией.
Как отреагировали на слова Уоллеса другие высокопоставленные должностные лица
- Недавно Владимир Зеленский напомнил о хороших отношениях между нашей страной и Великобританией. Он подчеркнул, что Украина была всегда благодарна за помощь. Украинский лидер признался, что не понимает, что именно Уоллес имел в виду.
- Алексей Данилов предположил, что Уоллес из-за избытка эмоций так высказался и выразил не свою настоящую позицию. Секретарь СНБО тоже подчеркнул, что Украина благодарна союзникам. Ведь благодаря Великобритании и США наше государство смогло выдержать первый период полномасштабного российского вторжения.