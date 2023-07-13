Алексей Данилов предположил, что Бен Уоллес так выразился из-за избытка эмоций. Мол, это не его подлинная позиция.

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"Мы хотели бы больше, но мы благодарны за то, что уже имеем"

Секретарь СНБО отметил, что не обращал бы внимания на то, что сказал министр.

Каждый может что-то сказать, когда он эмоционален, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его (Уоллеса – 24 Канал) настоящая позиция,

– подчеркнул Данилов.

Также подчеркнул, что Украина всегда была благодарна за поддержку Запада. Заметил: "Мы хотели бы больше, но мы благодарны за то, что уже имеем".

Кстати, секретарь СНБО выделил британскую поддержку Украины, сравнивая ее с некоторыми другими странами. Заметил, если бы все помогали так, как Лондон, у нас была бы совсем другая ситуация.

В частности, благодаря Великобритании мы смогли выдержать первый период войны, а также США. Первым, с кем наш президент общался в начале войны, был Борис (Джонсон – 24 Канал). У меня до сих пор хранится эта историческая запись,

– отметил чиновник.

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Что этому предшествовало