Олексій Данілов припустив, що Бен Воллес так висловився через надлишок емоцій. Мовляв, це не його справжня позиція.
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"Ми б хотіли більше, але ми вдячні за те, що вже маємо"
Секретар РНБО зазначив, що не звертав би уваги, на те, що сказав міністр.
Кожен може щось сказати, коли він емоційний, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його (Воллеса – 24 Канал) справжня позиція,
– підкреслив Данілов.
Також підкреслив, що Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу. Зауважив: "Ми б хотіли більше, але ми вдячні за те, що вже маємо".
До речі, секретар РНБО виділив британську підтримку України, порівнюючи її з деякими іншими країнами. Зауважив, якби всі так допомагали, як Лондон, у нас була б зовсім інша ситуація.
Зокрема, завдяки Британії ми змогли витримати перший період війни, а також США. Першим, з ким наш президент спілкувався на початку війни, був Борис (Джонсон – 24 Канал). У мене досі зберігається цей історичний запис,
– зазначив посадовець.
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Що цьому передувало
- Міністр оборони Великої Британії заявив, що нашій державі варто бути більш вдячною партнерам за надану допомогу. Бен Воллес пригадав свою поїздку до України восени 2022-го.
- "Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список", – заявив Воллес.
- Володимир Зеленський вже прокоментував заяву міністра. Наголосив, що між Україною та Великою Британією – добрі відносини. Наша держава завжди дуже вдячна за допомогу.
- До речі, прем'єр Ріші Сунак підкреслив, що український лідер неодноразово висловлював свою вдячність йому та Великій Британії.