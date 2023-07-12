Що сказав Воллес
Воллес наголосив, що люди начебто хочуть бачити більше вдячності від України. Він пригадав свою поїздку в Україну восени 2022 року.
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Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список,
– заявив Воллес.
Він додав, що повномасштабне вторгнення триває понад 500 днів. За цей час використано багато боєприпасів. Воллес наголосив: він розуміє, чому США вирішили надати Україні касетні боєприпаси. Водночас Велика Британія їх Україні не надаватиме.
Що сказав Зеленський
Володимира Зеленського попросили прокоментувати це під час його розмови з журналістами. Український лідер наголосив, що між Україною та Великою Британією – добрі відносини. Україна завжди дуже вдячна за допомогу.
"Мені здається, ми завжди були вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Хай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто", – наголосив президент.
Коли Олексій Резніков зауважив, що у них з Воллесом – добрі відносини, Зеленський пожартував: "ну то подзвони йому".
Воллес говорив про успіх контрнаступ ЗСУ
Наприкінці червня 2023 року Воллес заявив, що контрнаступ героїв ЗСУ – успішний. Упродовж літа українським воїнам вдалося звільнити більше територій, аніж загарбники захопили упродовж зими. Українські воїни зламали плани окупантів.