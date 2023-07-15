Воллес, ймовірно, покине свою посаду, адже прем'єр Британії Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, намагаючись перезавантажити уряд перед наступними виборами.
Дивіться також "Несу букетик через інтернетик": мережу розірвали меми у відповідь на "не Amazon" від Воллеса
Воллес хотів стати генсеком НАТО
Воллес вважає, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він обдумує можливість залишити уряд.
Видання називає однією з причин рішення міністра те, що британському Сунаку не вдалось переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес повинен стати наступним генсеком НАТО.
Це змусило деяких колег Воллеса засумніватися, чи хоче він залишатися в політиці. У публікації підкреслюється, що Воллес розглядає можливість повністю піти з політики.
The Times підкреслює, що міністр оборони залишається прихильником Сунака та уряду, через що його рішення не пов'язане з нинішніми труднощами Консервативної партії.
"Ця перестановка стосується майбутнього, і Ріші представляє громадськості свіжу команду перед виборами. Бен, ймовірно, не збирається балотуватися на виборах, тому для нього настав час відійти від справ", – розповіло виданню джерело в уряді.
Найімовірнішим наступником Воллеса на посту глави Міноборони Британії називають головного секретаря казначейства Джона Глена.
Також можливими наступниками вважаються міністр безпеки Том Тугендхат і колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.
Довкола Воллеса розгорівся скандал через заяву про Україну
- Під час саміту НАТО довкола Бена Воллеса розгорівся скандал через його резонансну заяву про Україну. Міністр сказав, що Україна, мовляв, повинна проявити більше вдячності за військову допомогу. У контексті запасів зброї він сказав, що Британія не Amazon.
- Президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО відреагував на слова Воллеса. Він зазначив, що в України та Британії добрі відносини й додав, що не розуміє, про яку ще вдячність говорить Воллес.
- Ріші Сунак був вимушений виправдовуватися за слова свого міністра. Він наголосив, що Україна неодноразово висловлювала свою вдячність.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заява Воллеса була прикрим непорозумінням. Він підтвердив, що відносини Києва та Лондона залишаються добрими.
- Сам Воллес написав, що його слова про Україну та подяку спотворили.