Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив допис у соцмережах. У ньому політик висловився щодо стосунків Києва й Лондона та допомоги Україні у протистоянні повномасштабній російській агресії.
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Як британський міністр пояснив свій випад
Воллес написав, що його слова про Україну та подяку спотворили. Він заявив, що тоді звертався не до урядів, а до громадян та парламентів міжнародної спільноти.
Я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо над спільною метою допомогти Україні придбати необхідне для перемоги. Я говорив про необхідність, щоб Україна іноді визнала, що в багатьох країнах та в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії,
– пояснив він.
Що сказав Воллес про Україну
Міністр назвав відносини між Лондоном та Києвом партнерськими, а себе – людиною, яка була в авангарді активізації підтримки України. Чиновник пообіцяв підтримувати нашу державу доти, поки це буде потрібно.
Але національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу,
– додав Воллес.
Він також написав, що понад 70% британців підтримують Україну. За його словами, цей рейтинг підтримки є одним з найвищих в Європі.
Що кажуть про слова Воллеса в Україні
- Дмитро Кулеба нещодавно давно зрозуміти, що він вважає слова британського міністра оборони про недостатню вдячність українців прикрим непорозумінням. Голова МЗС заявив, що представники України та Великої Британії сиділи поруч на саміті НАТО у Вільнюсі.
- Не так давно щодо Воллеса висловлювався й Олексій Данілов. На думку секретаря РНБО, британський міністр оборони міг сказати різкі слова у бік України через надлишок емоцій.