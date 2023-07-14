Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сделал сообщение в соцсетях. В нем политик высказался об отношениях Киева и Лондона и помощи Украине в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

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Как британский министр объяснил свой выпад

Уоллес написал, что его слова об Украине и благодарности исказили. Он заявил, что тогда обращался не к правительствам, а к гражданам и парламентам международного сообщества.

Я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над общей целью помочь Украине приобрести необходимое для победы. Я говорил о необходимости, чтобы Украина иногда признала, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании,

– объяснил он.

Что сказал Уоллес об Украине

Министр назвал отношения между Лондоном и Киевом партнерскими, а себя – человеком, который был в авангарде активизации поддержки Украины. Чиновник пообещал поддерживать наше государство, пока это будет нужно.

Но у национальных парламентов часто есть конкурирующие потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу,

– добавил Уоллес.

Он также написал, что более 70% британцев поддерживают Украину. По его словам, этот рейтинг поддержки является одним из самых высоких в Европе.

Что говорят о словах Воллеса в Украине