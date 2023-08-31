Соответствующее заявление Бен Уоллес озвучил 31 августа 2023 года. Перед этим еще в июле 2023 года политик подтвердил , что идет на должность министра обороны Великобритании.

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Что известно об отставке Уоллеса

На сайте правительства Великобритании говорится о том, что Бен Уоллес объявил, что уходит со своего поста. В письме премьер-министру Риши Сунаку Уоллес отметил, что четыре года работал в должности.

Следует заметить, что чиновник возглавил Министерство обороны Великобритании в 2019 году при премьерстве Бориса Джонсона. Он сохранил должность во время короткой работы в должности премьера Лиз Трасс и с октября 2022 работал в правительстве Риши Сунака.

Кто может возглавить министерство обороны Британии

Издание Financial Times написало, что имя нового главы министерства обороны Великобритании назовут уже 31 августа. Такие данные журналистам предоставили правительственные источники. В канцелярии премьер-министра отказались от комментариев.

По данным собеседников журналистов, фаворитом на должность является глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства 44-летний Грант Шеппс.

В случае назначения портфель министра обороны станет уже пятым для политика (Шеппса – 24 Канал), занимавшего должность министра транспорта (2019 – 2022), министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022 – 2023). В течение недели он также занимал должность главы британского МВД в правительстве Лиз Трасс,

– объяснило издание.

Кстати, недавно Грант Шеппс посещал Украину и написал об этом в своих соцсетях: "То, что я увидел в Киеве на этой неделе – это люди, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России". Также писали, что Шеппс весной 2022 года принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших из Украины из-за войны.

Кстати, еще в июле издание Politico писало, что новым министром обороны Великобритании может быть: