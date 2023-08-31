Соответствующее заявление Бен Уоллес озвучил 31 августа 2023 года. Перед этим еще в июле 2023 года политик подтвердил , что идет на должность министра обороны Великобритании.
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Что известно об отставке Уоллеса
На сайте правительства Великобритании говорится о том, что Бен Уоллес объявил, что уходит со своего поста. В письме премьер-министру Риши Сунаку Уоллес отметил, что четыре года работал в должности.
Следует заметить, что чиновник возглавил Министерство обороны Великобритании в 2019 году при премьерстве Бориса Джонсона. Он сохранил должность во время короткой работы в должности премьера Лиз Трасс и с октября 2022 работал в правительстве Риши Сунака.
Кто может возглавить министерство обороны Британии
Издание Financial Times написало, что имя нового главы министерства обороны Великобритании назовут уже 31 августа. Такие данные журналистам предоставили правительственные источники. В канцелярии премьер-министра отказались от комментариев.
По данным собеседников журналистов, фаворитом на должность является глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства 44-летний Грант Шеппс.
В случае назначения портфель министра обороны станет уже пятым для политика (Шеппса – 24 Канал), занимавшего должность министра транспорта (2019 – 2022), министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022 – 2023). В течение недели он также занимал должность главы британского МВД в правительстве Лиз Трасс,
– объяснило издание.
Кстати, недавно Грант Шеппс посещал Украину и написал об этом в своих соцсетях: "То, что я увидел в Киеве на этой неделе – это люди, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России". Также писали, что Шеппс весной 2022 года принял у себя дома семью украинских беженцев, уехавших из Украины из-за войны.
Кстати, еще в июле издание Politico писало, что новым министром обороны Великобритании может быть:
- главный министр финансов – Джон Гленн;
- министр кабинета министров – Джереми Квин;
- министр вооруженных сил – Джеймс Хиппи;
- министр безопасности – Том Тугендхат;
- министерша иностранных дел – Энн-Мари Тревельян.