Про це міністр оборони написав на своїй сторінці у твітері. Він змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх 4 років.

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Приступаючи до роботи у Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна,

– заявив новий міністр.

Відомо, що раніше Грант Шеппс обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Тепер на його місце також призначать нового міністра. Крім того, 44-річний політик за свою кар'єру вже був:

у 2019 – 2022 роках – був міністром транспорту;

у 2022 – 2023 роках – міністром у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії;

тиждень – главою МВС Великої Британії в уряді Ліз Трас.

Що відомо про його ставлення до України

Напередодні свого призначення Шеппс відвідав Україну. Політик 25 серпня 2023 року приїхав до Києва, де зустрівся з людьми які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії.

Крім того, у мережі він повідомляв, що весною 2022 року він доєднався до британської державної програми Homes for Ukraine та розмістив біженців з України у себе. В домі Шеппса оселилась сім'я з трьох поколінь та їхній домашній улюбленець.

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