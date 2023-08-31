Про це міністр оборони написав на своїй сторінці у твітері. Він змінить на посту очільника Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, який обіймав посаду протягом останніх 4 років.
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Приступаючи до роботи у Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна,
– заявив новий міністр.
Відомо, що раніше Грант Шеппс обіймав посаду міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Британії. Тепер на його місце також призначать нового міністра. Крім того, 44-річний політик за свою кар'єру вже був:
- у 2019 – 2022 роках – був міністром транспорту;
- у 2022 – 2023 роках – міністром у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії;
- тиждень – главою МВС Великої Британії в уряді Ліз Трас.
Що відомо про його ставлення до України
Напередодні свого призначення Шеппс відвідав Україну. Політик 25 серпня 2023 року приїхав до Києва, де зустрівся з людьми які рішуче виступили проти тиранії Путіна та агресії Росії.
Крім того, у мережі він повідомляв, що весною 2022 року він доєднався до британської державної програми Homes for Ukraine та розмістив біженців з України у себе. В домі Шеппса оселилась сім'я з трьох поколінь та їхній домашній улюбленець.
Відставка Воллеса: що цьому передувало
- Якось Бен Воллес сказав, що не проти стати новим генсеком НАТО. Хоча він і не брав участі у виборах на посаду, проте у ЗМІ писали, що президент США Джо Байден був проти його призначення. Це сталося буцімто через те, що Лондон без згоди Вашингтона почав просувати ідею навчання українських пілотів на F-16.
- У липні 2023 року Бен Воллес заявив про нібито недостатню вдячність українців Великій Британії за її допомогу у війні проти Росії. Проте згодом пояснив, що його слова про Україну та подяку спотворили, адже він звертався не до урядів, а до громадян та парламентів міжнародної спільноти.
- Згодом, 15 липня, Воллес повідомив, що піде з посади міністра оборони. Він заявив, що його час на посаді міністра оборони добігає кінця, і він обдумує можливість залишити уряд. Крім того, деякі ЗМІ припускали, що Воллес, ймовірно, покине свою посаду, адже прем'єр Британії Ріші Сунак готується переформатувати свою команду, намагаючись перезавантажити уряд перед наступними виборами.