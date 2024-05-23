Румунський президент Клаус Йоганніс наголосив, що можливе надання нашій державі системи Patriot має бути вирішене Вищою радою національної оборони. Однак воно не повинне спричинити послаблення можливостей ППО країни.

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Румунія повинна отримати щось в обмін

Йоганніс розповів, що не хоче порушувати питання про потенційне надання Україні системи Patriot "у публічному просторі". Він хотів би, аби це вирішували із військовими фахівцями й Вищою радою національної оборони, що є дорадчим органом при голові держави.

Він зауважив, що надання цієї системи ППО нашій державі це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем, "не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної й протиповітряної оборони".

Таким чином, якщо Румунія врешті-решт поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше. Інакше нічого не буде зроблено,

– заявив президент Румунії.

За його словами, для нього стосовно цього рішення "немає часового горизонту".

Напередодні у Румунії заявили про готовність до діалогу щодо постачання ракетної системи Patriot в Україну. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що в останні кілька тижнів ведеться обговорення щодо того, хто може надати Україні ці системи.

Коли Захід зважиться на надання семи систем Patriot

Володимир Зеленський заявив, що на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні у липні 2024 року можуть ухвалити рішення про передачу Україні семи систем Patriot. Він знову звернувся до НАТО з проханням надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі,

– сказав він.

Президент наголосив, що нашій державі станом на сьогодні потрібно багато систем Patriot. Однак Україна погодиться на сім штук для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектора.