Захистити Харків та область від подібних цинічних ударів можливо, проте для цього потрібні не лише системи ППО. Про це 24 Каналу розповів Ігор Романенко — генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт. На його думку, важливим аспектом є й політична воля наших західних партнерів, які мають дозволити Україні захищатися не лише на своїй території.

Дивіться також Верх безжальності: на Харківщині окупанти вдарили по дитячій залізниці

Що потрібно, аби захистити Харківщину

Росіяни атакували ракетою "Іскандер-М" базу відпочинку на Харківщині. Окупанти вкотре вдалися до тактики подвійного удару, яка спрямована на вбивство цивільного населення.

Ворог запускає "Іскандери" з прикордоння – Бєлгородської, Брянської та Курської областей. На жаль, відстань до Харківщини – невелика, а через надвисоку швидкість цих балістичних ракет, у людей є лічені хвилини, аби дійти до укриття. Так само лише кілька хвилин є у ЗРК Patriot, аби виявити та знищити цілі.

Балістична траєкторія, якщо її відстежувати, прогнозована. Але у балістичних ракет така швидкість, що інші засоби протиповітряної оборони не можуть по ній працювати – потрібні лише комплекси на кшталт Patriot SAMP/T,

– наголосив Ігор Романенко.

Вже неодноразово системи Patriot збивали балістичні ракети на Київщині, довівши, що "аналоговнєтні" "Іскандери" – це таки досяжна ціль. Саме тому Україна неодноразово наголошує на тому, що кількість цих систем потрібно збільшити. Зокрема, для того, аби "закрити" Харківську область.

"Patriot не дуже маневровані системи, їх потрібно прикривати від інших засобів – тому потрібні ще й IRIS/T. Так чи інакше треба формувати протиповітряну та протиракетну оборону довкола Харкова. Але питання не лише в цьому. Складність ще й в тому, що ті ж Patriot, які мають дальність до 150 кілометрів, могли збивати Су-34 та інші російські літаки, які є носіями КАБів", – зазначив Романенко.

Однак для того, щоб це стало можливим, необхідний дозвіл від США на використання цих комплексів по території Росії.

Цинічний удар ворога по Харківщині: що відомо