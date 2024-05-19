Протягом 19 травня внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині гинули люди. В Укрзалізниці повідомили про черговий ворожий злочин.

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За межами цинізму

Так, у компанії заявили про влучання у цивільну залізничну інфраструктуру, а саме – у дитячу залізницю.

Ударом пошкоджено рухомий склад і будівлі. Втім, на щастя, інформації про постраждалих не надходило.

Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей,

– запевнили у компанії.

Цьогоріч з міркувань безпеки Укрзалізниця не відкривала в Харкові рух поїздів дитячою залізницею.

Смертельні удари по Харківській області 19 травня: що відомо

Вранці окупанти завдали ракетного удару по базі відпочинку у селищі Черкаська Лозова, що під Харковом.

Перші вибухи пролунали після 11 ранку. Коли за 15 – 20 хвилин на місце влучання прибули медики та рятувальники, ворог вдарив повторно. Попередньо, противник використав дві балістичні ракети "Іскандер-М". Їх було запущено з території Бєлгородської області.

Внаслідок удару загинули цивільні. Це 5 чоловіків та одна жінка, яка перебувала на 7-ому місяці вагітності. Станом на 17:00 відомо про 27 постраждалих. Серед них – двоє поліцейських та фельдшер. Також 8-річна дівчинка отримала легкі ушкодження. Наразі тривають пошуки одного співробітника бази відпочинку. На момент удару він перебував біля водойми і ловив рибу.

Також сьогодні окупанти вдарили по Куп'янському району. Там противник вбив 5 людей. Це чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Також ще 9 людей травмовані.