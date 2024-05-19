Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов. Ймовірно, ворог застосував по Харкову КАБи. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряні тривоги та у разі загрози негайно прямувати в укриття.

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Вибухи у Харкові

О 15:14 Ігор Терехов написав, що у Харкові пролунала серія вибухів. Він закликав містян бути обережними. Глава ОВА Олег Синєгубов написав про загрозу повторних пусків. Згодом він повідомив про наслідки російської атаки.

Є інформація про удари по відкритій території поблизу паркової зони Харкова. На цю хвилину даних про постраждалих не надходило,

– повідомив Синєгубов.

Ігор Терехов зауважив, що приліт зафіксовано у центральній частині міста. За його словами, одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян.

За кілька хвилин до гучного звуку, моніторингові пабліки попередили про пуск КАБів у напрямку Харкова. Тоді ж голова Дергачівської МВА написав, що існує загроза запуску цього типу озброєння.

Згодом, о 15:29 монітори знову написали про пуски КАБів по Харківській області.

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