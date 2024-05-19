На жаль, внаслідок російського обстрілу на Харківщині загинули 5 людей. Щонайменше 16 зазнали поранення.

Напередодні Окупанти вбили 4 людей, понад 30 – поранили: що відомо про жертв і постраждалих у Харкові

Одна з загиблих – жінка на 7 вагітності,

– повідомили в поліції.

За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження. Уже відомо про 5 жертв і щонайменше 16 поранених. Зокрема, серед постраждалих 8-річна дитина.

70-річна жителька Черкаської Лозової внаслідок російського удару втратила чоловіка – 74-річний Микола загинув. Сама Валентина Вєцкур чоловік, 74-річний Микола, зазнала поранень. У коментарі Суспільному жінка розповіла про терористичну атаку росіян.

Постраждала розповіла, що чоловік вирішив прогулятися. Взяв маленьку собачку і пішов.

"І лишився там. Воно як влучання і вікна повідкривалися. Почала чоловіку телефонувати, де він є. А телефон поза зоною доступу. Вийшла сюди й тільки до хвіртки дійшла, як вдруге влучило. І скло посипалося, уламком мені голову зачепило. Все в крові. Собаку вбило. А тоді пішла на базу відпочинку чоловіка шукати. І вже відшукали його в воді й собачка біля нього", – розповіла Валентина Вєцкур.

Її будинок пошкоджений. Чотирьох сусідів госпіталізували з пораненнями.

Я їх (росіян – 24 Канал) проклинаю! Що ми їм зробили? Тут військових не було. Сусідів чотирьох забрали до лікарні! Сусідці одній груди відірвало, в іншого ноги в дірках, третьому теж в ногу… І не знаю, чи довезли до лікарні ту, якій груди відірвало. На базі відпочинку люди відпочивали, закричали, з дітьми відпочивали. І вагітну одну забрали поранену,

– розповіла Валентина Вєцкур.