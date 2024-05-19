Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив деталі щодо того, куди саме вдарив ворог.

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На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих цивільних. Щонайменше 8 людей поранені. Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі,

– повідомив Олег Синєгубов.

Водночас голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що кількість загиблих унаслідок атаки зросла до 5.

"Внаслідок удару по Харківщині відомо про 5 загиблих та 8 постраждалих. Всіх поранених доставили до лікарень", – написав Гололобов.

Голова громади також опублікував фото з місця атаки, на якому видно дитячий майданчик. Це підтверджує той факт, що росіяни завдали удару по території, де відпочивали люди.

Очевидно, що на момент атаки на майданчику могли перебувати діти. Втім наразі інформації щодо того, чи є серед жертв та потерпілих діти – не було.



Місце атаки у Харківській області / Фото голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова