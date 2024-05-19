У неділю, 19 травня, у Харкові прогримів вибух. Власне, близько 11:00, що підтвердили різні джерела. У цьому матеріалі 24 Канал інформує про ситуацію з посиланням на офіційні відомства.

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Вибух у Харкові: що відомо

Ще вночі 19 травня, о 03:10, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Коли пролунав вибух в обласному центрі, це вже було майже 8 годин від того моменту, коли пролунали сирени про небезпеку.

Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що було гучно, закликаючи людей бути обережними. Також голова ОВА Олег Синєгубов написав про вибух та важливість того, що слід перебувати в укриттях.

Не залишайте укриття до відбою сигналу повітряної тривоги. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спеціальну лінію поліції "102",

– інформувала Харківська обласна поліція.