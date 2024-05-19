В воскресенье, 19 мая, в Харькове прогремели взрывы. Собственно, первый – около 11:00, что подтвердили различные источники. В этом материале 24 Канал информирует о ситуации со ссылкой на официальные ведомства.

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Взрыв в Харькове: что известно

Еще ночью 19 мая, в 03:10, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Когда прогремел взрыв в областном центре, это уже было почти 8 часов с того момента, когда прозвучали сирены об опасности.

В частности, городской голова Харькова Игорь Терехов подтвердил, что было громко, призывая людей быть осторожными. Также председатель ОВА Олег Синегубов написал о взрыве и важность того, что следует находиться в укрытиях.

Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала воздушной тревоги. О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на специальную линию полиции "102",

– информировала Харьковская областная полиция.

Через 20 минут после первого взрыва, в 11:20, мэр Терехов констатировал, что в Харькове слышали второй мощный взрыв.



Что нужно взять с собой в укрытие во время тревоги / Инфографика 24 Канала

В то же время в полиции региона призвали не выкладывать фото и видео попаданий, ведь это помогает убивать врагу гражданских, в частности детей. К тому же за соответствующие действия предусмотрена ответственность.

Обратите внимание! Перед этим Воздушные силы ВСУ акцентировали, что с восточного направления существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога. Очевидно, речь шла и о Харьковской области.