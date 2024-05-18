В командовании Вооруженных Сил Украины в сводке от 18 мая рассказали о ситуации на линии фронта на Харьковщине. Там уточнили, что наши бойцы не прекращают попыток оттеснить захватчиков именно в сторону села Глубокое.

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Актуальное о ситуации на Харьковщине

С начала суток россияне совершили две атаки на позиции украинских военных в районе таких населенных пунктов Харьковской области:

село Липцы;

город Волчанск.

На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. Успеха не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое,

– пишут в Генштабе.

На соответствующем участке линии боевого соприкосновения за эти сутки враг потерял 19 солдат и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки – до 200 военных и аж 42 единицы техники.

Где расположено село Глубокое на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

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Другая информация из сводки Генштаба