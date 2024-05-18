В командовании Вооруженных Сил Украины в сводке от 18 мая рассказали о ситуации на линии фронта на Харьковщине. Там уточнили, что наши бойцы не прекращают попыток оттеснить захватчиков именно в сторону села Глубокое.
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Актуальное о ситуации на Харьковщине
С начала суток россияне совершили две атаки на позиции украинских военных в районе таких населенных пунктов Харьковской области:
- село Липцы;
- город Волчанск.
На Харьковском направлении противник не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. Успеха не достигает. Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое,
– пишут в Генштабе.
На соответствующем участке линии боевого соприкосновения за эти сутки враг потерял 19 солдат и 10 единиц военной техники. За минувшие сутки – до 200 военных и аж 42 единицы техники.
Где расположено село Глубокое на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState
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Другая информация из сводки Генштаба
- Военная агрессия продолжается. Украина переживает 815 сутки полномасштабной войны с Россией. Бои не утихают, а количество боевых столкновений и ракетных ударов не уменьшаются, а иногда – растет. Это свидетельствует о достаточном уровне обострения на фронте.
- Значительные потери оккупантов. За последние сутки российские войска понесли большие потери, включая 1210 представителями личного состава и значительным количеством военной техники. Это демонстрирует эффективность украинской обороны и способность наносить врагу сокрушительные удары.
- Ситуация в Донецкой области. Противник не отказывается от намерений по захвату города Часов Яр Донецкой области, несмотря на потери в живой силе и военной технике. Вторые сутки подряд в сторону населенного пункта Новое российские оккупанты широко применяют бронированную технику.
- Устойчивость на разных направлениях. На Купянском, Краматорском, Покровском, Кураховском, Ореховском и Приднепровском направлениях украинские войска успешно отражают атаки врага и контролируют ситуацию. Несмотря на попытки прорывов со стороны россиян, украинские защитники держат оборону.