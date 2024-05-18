У командуванні Збройних Сил України у зведенні від 18 травня розповіли про ситуацію на лінії фронту на Харківщині. Там уточнили, що наші бійці не припиняють спроб відтіснити загарбників саме у бік села Глибокого.
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Актуальне про ситуацію на Харківщині
З початку доби росіяни здійснили дві атаки на позиції українських військових в районі таких населених пунктів Харківської області:
- село Липці;
- місто Вовчанськ.
На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке,
– пишуть у Генштабі.
На відповідній ділянці лінії бойового зіткнення за цю добу ворог втратив 19 солдатів та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу – до 200 військових та аж 42 одиниці техніки.
Де розташоване село Глибоке на Харківщині: дивіться на карті від DeepState
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Інша інформація зі зведення Генштабу
- Військова агресія триває. Україна переживає 815 добу повномасштабної війни з Росією. Бої не вщухають, а кількість бойових зіткнень та ракетних ударів не зменшуються, а подекуди – зростає. Це свідчить про достатній рівень загострення на фронті.
- Значні втрати окупантів. За останню добу російські війська зазнали великих втрат, включно з 1210 представниками особового складу та значною кількістю військової техніки. Це демонструє ефективність української оборони та здатність завдавати ворогу нищівних ударів.
- Ситуація на Донеччині. Противник не відмовляється від намірів щодо захоплення міста Часів Яр Донецької області, попри втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль у бік населеного пункту Новий російські окупанти широко застосовують броньовану техніку.
- Стійкість на різних напрямках. На Куп'янському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках українські війська успішно відбивають атаки ворога та контролюють ситуацію. Попри спроби проривів з боку росіян, українські захисники тримають оборону.