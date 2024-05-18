Таким чином загальна кількість втрат російської армії склала 491 080 одиниць окупантів. Варто зазначити, що кількість ліквідованих росіян збільшилася з початком наступу ворога у Харківській області.

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Втрати ворога на війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

танків – 7 560 (+13);

бойових броньованих машин – 14 595 (+43);

артилерійських систем – 12 639 (+36);

РСЗВ – 1 071 (+0);

засобів ППО – 801 (+1);

літаків – 354 (+1);

гелікоптерів – 326 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 108 (+35);

крилатих ракет – 2 203 (+3);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 169 (+65);

спеціальної техніки – 2 075 (+6).



Втрати ворога станом на 18 травня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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