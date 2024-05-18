Повітряні Сили ЗСУ попереджають про рух ворожих безпілотників. Деталі про те, які області під загрозою атаки російських "Шахедів", читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Уламки російського дрона пошкодили один з енергооб'єктів на Вінниччині, – Міненерго
02:14, 18 травня
Рух ударних БпЛА:
- Харківщина рух у південно-західному напрямку.
- Полтавщина рух у західному напрямку.
- Миколаївська область курс на Кіровоградщину
02:13, 18 травня
Група "Шахедів" рухається через Харківщину.
В Повітряних силах додали, що є також загроза ударних БпЛА з Півдня.
01:29, 18 травня
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.