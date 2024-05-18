Повітряні Сили ЗСУ попереджають про рух ворожих безпілотників. Деталі про те, які області під загрозою атаки російських "Шахедів", читайте в матеріалі 24 Каналу.

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02:14, 18 травня

Рух ударних БпЛА:

  • Харківщина рух у південно-західному напрямку.
  • Полтавщина рух у західному напрямку.
  • Миколаївська область курс на Кіровоградщину
02:13, 18 травня

Група "Шахедів" рухається через Харківщину.

В Повітряних силах додали, що є також загроза ударних БпЛА з Півдня.

01:29, 18 травня

Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.