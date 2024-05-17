Окрім Вінницької області, сили ППО відбивали російську атаку ще у 4 областях, а саме у Харківській, Полтавській, Одеській та Миколаївській.

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Унаслідок атаки на Вінниччині без світла були тисячі людей

Попередження про застосування Росією ударних БпЛА надійшло від Повітряних сил приблизно о 22:00 16 травня. Атаку дронами здійснювали групами у різних напрямках із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

Загалом окупанти запустили 20 "Шахедів". Уламок одного із цих безпілотників пошкодив у Вінницькій області обладнання енергетичного об’єкта.

Через це знеструмленими були понад 23 тисячі споживачів у 4 населених пунктах. На щастя, енергетики більшість із них заживили уже вранці.

Уночі також лунали потужні вибухи на Полтавщині. Жодних руйнувань інфраструктури там не було зафіксовано. Щонайменше 6 дронів уночі атакували Харківщину. Там потужні вибухи і загоряння розпочалися близько опівночі. А у межах Миколаївської області Повітряні сили знищили 1 безпілотник.

На щастя, інформація про постраждалих людей унаслідок нічної російської атаки не надходила.

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