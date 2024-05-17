Кроме Винницкой области, силы ПВО отражали российскую атаку еще в 4 областях, а именно в Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской.

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В результате атаки в Винницкой области без света были тысячи людей

Предупреждение о применении Россией ударных БПЛА поступило от Воздушных сил примерно в 22:00 16 мая. Атаку дронами осуществляли группами в разных направлениях из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

В общем оккупанты запустили 20 "Шахедов". Обломок одного из этих беспилотников повредил в Винницкой области оборудование энергетического объекта.

Из-за этого обесточенными были более 23 тысяч потребителей в 4 населенных пунктах. К счастью, энергетики большинство из них запитали уже утром.

Ночью также раздавались мощные взрывы на Полтавщине. Никаких разрушений инфраструктуры там не было зафиксировано. По меньшей мере 6 дронов ночью атаковали Харьковскую область. Там мощные взрывы и возгорания начались около полуночи. А в пределах Николаевской области Воздушные силы уничтожили 1 беспилотник.

К счастью, информация о пострадавших людях в результате ночной российской атаки не поступала.

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