Об этом сообщают журналисты Суспильного. Впоследствии эту информацию также подтвердила и местная власть, передает 24 Канал.

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В Харькове снова раздаются взрывы

Около 16:07 в Харькове прогремели мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, враг ударил по одной из многоэтажек.

Тревога в городе и области продолжается более 3 часов и враг не прекращает обстрелов. Так, около 17:46 в Харькове снова слышали мощные взрывы.

Перед этим враг ударил по многоэтажке

Оккупанты не оставляют террора Харьковщины и днем 14 мая ударили по многоэтажке в центре города. Также повреждено не менее 10 гаражей на территории жилого дома.

Количество пострадавших растет едва ли не ежеминутно. По состоянию на 18:10 известно о 17 пострадавших, среди которых 2 детей – 12-летний мальчик и 8-летняя девочка. Несовершеннолетние получили ранения, их состояние оценивают как среднее.

Среди других пострадавших 10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему пострадавшему – 87 лет.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, состояние 1 мужчины оценивают как тяжелое, еще 11 – в среднем состоянии, 5 – получили легкие ранения или острую реакцию на стресс. Всего госпитализированы 6 человек.

В полиции добавили, что, по предварительной информации, враг ударил по Харькову управляемой авиабомбой. На месте атаки работают все профильные службы – они фиксируют последствия вражеского обстрела. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.