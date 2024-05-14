После обеда 14 мая в Харькове второй раз за день было шумно. Враг в очередной раз нанес удары по региону. О первых взрывах сообщили в 16:07, однако впоследствии они повторились. Известно, что в результате вражеского удара ранения получили по меньшей мере 9 человек. О пострадавших и погибших из-за российской атаки – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об ударе по Харькову

Городской голова Харькова сообщил, что днем, 14 мая, в результате вражеских обстрелов зафиксировали попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Пожара, к счастью, удалось избежать.

Спасатели совершают обход квартир и поиск возможных пострадавших из-за атаки. В частности, к сожалению, есть попадание и в другом месте. Враг ударил по гаражам, примерно 10 из них горят.

Игорь Терехова также рассказал, что в городе повреждена многоэтажка. Сейчас на местах работают все соответствующие службы и волонтеры.

В результате ракетного удара есть пострадавшие

Игорь Терехов также в своем телеграм-канале сообщил, что по состоянию на 17:01 уже, к сожалению, известно о пострадавших. По его словам, в результате вражеского обстрела количество раненых достигает девяти.

Общее количество пострадавших сейчас девять,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 17:24 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по обновленным данным, количество пострадавших увеличилось до 15, среди них мужчина 28 лет в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в среднем состоянии. Их обоих госпитализировали в больницу.

В частности, известно о 5 людях с острой реакцией на стресс. Среди них двое детей 8 и 12 лет. Одновременно один ребенок госпитализирован с легкими травмами. Синегуб также добавил, что информация обновляется.

По состоянию на 17:32 количество пострадавших, по данным правоохранителей, увеличилось. Таким образом, в результате попадания КАБов пострадали 16 граждан, в том числе трое детей.

Что говорят о раненых правоохранители

По данным полиции Харьковской области, в результате обстрела города ранения получили два пожилых человека и малолетняя девушка. Правоохранители документируют последствия военных преступлений российских захватчиков. Вражеские боеприпасы попали в многоэтажку. На место обстрела оперативно выехали все профильные службы.

14 мая около 16:10 россияне обстреляли Шевченковский район Харькова. Предварительно удар был нанесен управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом и землю. В результате обстрела произошло возгорание около 10 гаражей,

– говорится в сообщении.

Кроме того, поврежден фасад многоквартирного дома. В результате удара пострадали 88-летний мужчина, 78-летняя женщина и 8-летняя девочка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Сообщается, что по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство.