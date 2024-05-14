Після обіду 14 травня у Харкові вдруге за день було гучно. Ворог вкотре завдав ударів по регіону. Про перші вибухи повідомили о 16:07, однак згодом вони повторилися. Відомо, що внаслідок ворожого удару поранення отримали щонайменше 9 людей. Про постраждалих та загиблих через російську атаку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про удар по Харкову

Міський голова Харкова повідомив, що вдень, 14 травня, внаслідок ворожого обстрілу зафіксували влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Пожежі, на щастя, вдалося уникнути.

Рятувальники здійснюють обхід квартир та пошук можливих постраждалих через атаку. Зокрема, на жаль, є влучання й в іншому місці. Ворог вдарив по гаражах, приблизно 10 з них горять.

Ігор Терехова також розповів, що водночас у місті пошкоджено багатоповерхівку. Станом на зараз на місцях працюють усі відповідні служби та волонтери.

Внаслідок ракетного удару є постраждалі

Ігор Терехов також у своєму телеграм-каналі повідомив, що станом на 17:01 уже, на жаль, відомо про постраждалих. За його словами, внаслідок ворожого обстрілу кількість поранених сягає дев'яти.

Загальна кількість постраждалих на зараз девʼятеро,

– йдеться у повідомленні.

Станом о 17:24 очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що за оновленими даними, кількість постраждалих збільшилась до 15, серед них чоловік 28 років у важкому стані та 78-річна жінка у середньому стані. Їх обох госпіталізували до лікарні.

Зокрема, відомо про 5 людей з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей 8 та 12 років. Водночас одна дитина госпіталізована з легкими травмами. Синєгубов також додав, що інформація оновлюється.

Станом на 17:32 кількість постраждалих, за даними правоохоронців збільшилася. Таким чином внаслідок влучання КАБів постраждали 16 громадян, у тому числі троє дітей.

Що кажуть про поранених правоохоронці

За даними поліції Харківської області, внаслідок обстрілу міста поранення отримали двоє літніх людей та малолітня дівчина. Наразі правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів російських загарбників. Ворожі боєприпаси влучили в багатоповерхівку. На місце обстрілу оперативно виїхали всі профільні служби.

14 травня близько 16:10 росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова. Попередньо, удар був нанесений керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в багатоповерховий житловий будинок та в землю. В результаті обстрілу сталося загоряння близько 10 гаражів,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено фасад багатоквартирного будинку. Внаслідок удару постраждали 88-річний чоловік, 78-річна жінка та 8-річна дівчинка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Повідомляється, що за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.