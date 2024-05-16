Сирены звучали в первую очередь для восточного региона Украины. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:28, 16 мая В Полтавской области – воздушная тревога.

22:25, 16 мая Сейчас воздушная тревога раздается в таких областях Украины: Сумская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Харьковская;

Луганская;

АР Крым.

Воздушная тревога 16 мая / Скриншот 24 Канала

22:15, 16 мая В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" из Запорожской направляются на Днепропетровскую область, курсом на Днепр.

22:07, 16 мая В Сумской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА.