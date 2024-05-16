Сирены звучали в первую очередь для восточного региона Украины. 24 Канал призывает украинцев в тех областях, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине
В Полтавской области – воздушная тревога.
Сейчас воздушная тревога раздается в таких областях Украины:
- Сумская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Луганская;
- АР Крым.
Воздушная тревога 16 мая / Скриншот 24 Канала
В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" из Запорожской направляются на Днепропетровскую область, курсом на Днепр.
В Сумской и Харьковской областях – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушные силы написали, что в Запорожской области – угроза применения ударных БПЛА.