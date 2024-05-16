Сирени лунали першочергово для східного регіону України. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:28, 16 травня У Полтавській області – повітряна тривога.

22:25, 16 травня Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Сумська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Харківська;

Луганська;

АР Крим. Повітряна тривога 16 травня / Скриншот 24 Каналу

22:15, 16 травня У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" із Запорізької прямують на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.

22:07, 16 травня У Сумській та Харківській областях – загроза застосування ударних БпЛА.