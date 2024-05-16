Сирени лунали першочергово для східного регіону України. 24 Канал закликає українців у тих областях, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу в Україні
У Полтавській області – повітряна тривога.
Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Сумська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Харківська;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога 16 травня / Скриншот 24 Каналу
У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" із Запорізької прямують на Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.
У Сумській та Харківській областях – загроза застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили написали, що у Запорізькій області – загроза застосування ударних БпЛА.