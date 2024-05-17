В частности, мощные взрывы раздавались на Харьковщине. К сожалению, там ночью вспыхнули пожары.

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Как отработала ПВО ночью

В ночь на 17 мая 2024 года враг атаковал в очередной раз атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего оккупанты запустили 20 ударных БПЛА "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска.

Силы ПВО провели мощную боевую работу. К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы. В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов".

Украинские защитники уничтожали вражеские дроны-камикадзе в пределах 5 областей: