Первый взрыв прогремел в 23:46, второй раз город содрогнулся через 5 минут. В Полтавской ОВА подтвердили: областной центр находится под ударом. Местных жителей попросили остаться в укрытиях.

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Что известно о взрывах в Полтаве

В Полтавской области воздушную тревогу объявили в 22:46. Воздушные силы предупреждали об угрозе российских дронов-камикадзе.

"Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской,

– писали военные.

Уже в 23:07 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" в Полтавской области движутся в направлении Полтавы. О взрывах в самой Полтаве сообщали корреспонденты Суспильного.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", – писали журналисты.