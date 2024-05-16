Перший вибух пролунав о 23:46, вдруге місто здригнулось через 5 хвилин. У Полтавській ОВА підтвердили: обласний центр перебуває під ударом. Місцевих жителів попросили залишитись в укриттях.

Дивіться також У Харкові чули серію вибухів: по області лунала тривога

Що відомо про вибухи в Полтаві

У Полтавській області повітряну тривогу оголосили о 22:46. Повітряні сили попереджали про загрозу російських дронів-камікадзе.

"Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини,

– писали військові.

Уже о 23:07 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" на Полтавщині рухаються у напрямку Полтави. Про вибухи у самій Полтаві повідомляли кореспонденти Суспільного.

"У Полтаві було чутно звук вибуху", – писали журналісти.