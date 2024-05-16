За попередніми даними, у напрямку міста рухалися ворожі дрони типу "Шахед". 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми Росіяни знову пустили "Шахеди": у низці областей лунає повітряна тривога
У Харкові чули вибухи
У Харківській області повітряну тривогу оголосили ще о 08 годині 15 хвилин, і відтоді для громадян не було відбою. Уже о 22 годині 07 хвилин Повітряні сили повідомили, що в області зафіксували ворожі безпілотники.
Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!
– писали військові.
Повітряні сили також попереджали, що "Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини. Однак уже близько 23 години 01 хвилини у самому Харкові почули серію гучних звуків.
"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", – написали кореспонденти Суспільного.
Уже через 6 хвилин Повітряні сили попередили, що "Шахеди" на Харківщині рухаються у напрямку Харкова та Чугуєва. Тому в області ще можуть лунати вибухи.
Міський голова Харкова Ігор Терехов також закликав харків'ян бути обережними. За словами мера, в місті уже було чутно вибух, можливі ще.
Харків перебуває під атакою "Шахедів",
– зазначив Терехов.
У місті цього дня вже лунали вибухи
- Близько 18 години 00 хвилин 16 травня у Харкові також пролунали вибухи. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав місто і Харківський район перебувати в укриттях.
- Повітряні сили попереджали про збереження активності ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках із загрозою застосування авіаційних засобів ураження. Водночас моніторингові канали припустили, що окупанти могли атакувати Харків ракетами з російського Бєлгорода.
- Крім того, цього ж дня вдень росіяни вдарили касетними бомбами по одному з сіл Вовчанської громади. Серед постраждалих було двоє медиків, двоє водіїв та начальник Вовчанської міської військової адміністрації – Тамаз Гамбарашвілі.
- Усі вони мають вибухові поранення різного ступеня. Медики кваліфікують стан постраждалих у Вовчанській громаді як середньої тяжкості.