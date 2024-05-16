За попередніми даними, у напрямку міста рухалися ворожі дрони типу "Шахед". 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Харкові чули вибухи

У Харківській області повітряну тривогу оголосили ще о 08 годині 15 хвилин, і відтоді для громадян не було відбою. Уже о 22 годині 07 хвилин Повітряні сили повідомили, що в області зафіксували ворожі безпілотники.

Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА!

– писали військові.

Повітряні сили також попереджали, що "Шахеди" на межі Сумщини та Харківщини, рухаються у напрямку Полтавщини. Однак уже близько 23 години 01 хвилини у самому Харкові почули серію гучних звуків.

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста", – написали кореспонденти Суспільного.

Уже через 6 хвилин Повітряні сили попередили, що "Шахеди" на Харківщині рухаються у напрямку Харкова та Чугуєва. Тому в області ще можуть лунати вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також закликав харків'ян бути обережними. За словами мера, в місті уже було чутно вибух, можливі ще.

Харків перебуває під атакою "Шахедів",

– зазначив Терехов.

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У місті цього дня вже лунали вибухи