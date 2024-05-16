По предварительным данным, в направлении города двигались вражеские дроны типа “Шахед”. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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В Харькове слышали взрывы
В Харьковской области воздушную тревогу объявили еще в 08 часов 15 минут, и с тех пор для граждан не было отбоя. Уже в 22 часа 07 минут Воздушные силы сообщили, что в области зафиксировали вражеские беспилотники.
Сумская, Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА!
– писали военные.
Воздушные силы также предупреждали, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской. Однако уже около 23 часов 01 минуты в самом Харькове услышали серию громких звуков.
"В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", – написали корреспонденты Суспильного.
Уже через 6 минут Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" в Харьковской области движутся в направлении Харькова и Чугуева. Поэтому в области еще могут раздаваться взрывы.
Городской голова Харькова Игорь Терехов также призвал харьковчан быть осторожными. По словам мэра, в городе уже был слышен взрыв, возможны еще.
Харьков находится под атакой "Шахедов",
– отметил Терехов.
В городе в этот день уже раздавались взрывы
- Около 18 часов 00 минут 16 мая в Харькове также прозвучали взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал город и Харьковский район находиться в укрытиях.
- Воздушные силы предупреждали о сохранении активности вражеской тактической авиации на северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях с угрозой применения авиационных средств поражения. В то же время мониторинговые каналы предположили, что оккупанты могли атаковать Харьков ракетами из российского Белгорода.
- Кроме того, в этот же день днем россияне ударили кассетными бомбами по одному из сел Волчанской громады. Среди пострадавших было двое медиков, двое водителей и начальник Волчанской городской военной администрации – Тамаз Гамбарашвили.
- Все они имеют взрывные ранения различной степени. Медики квалифицируют состояние пострадавших в Волчанской громаде как средней тяжести.