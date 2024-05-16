По предварительным данным, в направлении города двигались вражеские дроны типа “Шахед”. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

К теме Россияне снова пустили "Шахеды": в ряде областей раздается воздушная тревога

В Харькове слышали взрывы

В Харьковской области воздушную тревогу объявили еще в 08 часов 15 минут, и с тех пор для граждан не было отбоя. Уже в 22 часа 07 минут Воздушные силы сообщили, что в области зафиксировали вражеские беспилотники.

Сумская, Харьковская области – угроза применения ударных БПЛА!

– писали военные.

Воздушные силы также предупреждали, что "Шахеды" на границе Сумской и Харьковской областей, движутся в направлении Полтавской. Однако уже около 23 часов 01 минуты в самом Харькове услышали серию громких звуков.

"В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", – написали корреспонденты Суспильного.

Уже через 6 минут Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" в Харьковской области движутся в направлении Харькова и Чугуева. Поэтому в области еще могут раздаваться взрывы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов также призвал харьковчан быть осторожными. По словам мэра, в городе уже был слышен взрыв, возможны еще.

Харьков находится под атакой "Шахедов",

– отметил Терехов.

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В городе в этот день уже раздавались взрывы