Днем россияне ударили кассетными бомбами по одному из сел Волчанской громады. Среди пострадавших – двое медиков, двое водителей и начальник Волчанской городской военной администрации. Все они имеют взрывные ранения различной степени, медики квалифицируют их состояние как средней тяжести.
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Что известно о взрывах в Харькове вечером 16 мая
Харьков и район: будьте в укрытиях!
– попросил Олег Синегубов в 18:51.
В Воздушных силах детализировали, какие есть угрозы.
"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях сохраняется! Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" – написали там.
Мониторинговые каналы предположили, что оккупанты могли атаковать Харьков ракетами из Белгорода.
Пока не известно, что именно обстреляли захватчики и есть ли попадания. 24 Канал сообщит своим читателям, как только появится официальная информация об этом.
Где сейчас тревога
На 18:54 красные только Харьковская и Донецкая области. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога, не пренебрегайте безопасностью!