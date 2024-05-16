Накануне стало известно, что зарубежные визиты президента Украины отменили из-за ситуации на фронте. Он должен был ехать в Испанию, чтобы подписать соглашение по безопасности, – по крайней мере такую цель визита назвали СМИ.

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Что надо, чтобы Россия не захватила Харьков

Все, что нам нужно, это два комплекса Patriot. Россия не сможет оккупировать Харьков, если они у нас будут,

– сказал Зеленский.

Гарант подчеркнул, что ситуация обострилась из-за задержки американской помощи.

"Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков", – цитируют его западные журналисты, которые были во время посещения Харькова вместе с президентом Украины.