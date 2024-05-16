Напередодні стало відомо, що закордонні візити президента України скасували через ситуацію на фронті. Він мав їхати до Іспанії, щоб підписати безпекову угоду, – принаймні таку мету візиту назвали ЗМІ.

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Що треба, щоб Росія не захопила Харків

Все, що нам потрібно, це два комплекси Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть,

– сказав Зеленський.

Гарант підкреслив, що ситуація загострилася через затримку американської допомоги.

"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", – цитують його західні журналісти, які були під час відвідин Харкова разом з президентом України.