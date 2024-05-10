В Генштабе ВСУ отметили, сколько вражеских целей удалось обезвредить. Об этом они рассказали в своем телеграмм-канале.

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Сколько "Шахедов" удалось уничтожить во время атаки 10 мая

Ночью 10 мая российское оккупационное войско в очередной раз атаковало дронами территорию Украины. Для этого они применили 10 БпЛА типа Shahed.

В Генштабе ВСУ указали, сколько вражеских целей удалось уничтожить средствам украинской ПВО.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены,

– заявили там.

Оккупанты запускали БпЛА типа Shahed по Украине: коротко