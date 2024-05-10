В Генштабе ВСУ отметили, сколько вражеских целей удалось обезвредить. Об этом они рассказали в своем телеграмм-канале.
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Сколько "Шахедов" удалось уничтожить во время атаки 10 мая
Ночью 10 мая российское оккупационное войско в очередной раз атаковало дронами территорию Украины. Для этого они применили 10 БпЛА типа Shahed.
В Генштабе ВСУ указали, сколько вражеских целей удалось уничтожить средствам украинской ПВО.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены,
– заявили там.
Оккупанты запускали БпЛА типа Shahed по Украине: коротко
- Российские захватчики поздно ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства.
- Под прицелом врага были, в частности, Одесская и Николаевская области.
- На Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник МВА Снигиревки Иван Кухта. В области еще есть "Шахеты".
- Кроме этого взрыв был слышен в Харькове. Там враг совершил обстрел из баллистики.