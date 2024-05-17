В ДТЭК отметили, что ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.

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ДТЭК сделали предупреждение для Киева и еще 4 областей

В ДТЭК сообщили, что вечером в Киеве и области, а еще в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях возможны отключения света.

По предварительному указанию Укрэнерго, с 19:00 должны применяться стабилизационные отключения,

– говорится в сообщении.

В компании отметили, что до 19:00 ограничения света не предусмотрены, поэтому если вдруг в чьем-то доме отсутствует электричество, причиной может быть локальная авария. О таких случаях просят сообщать отдельно в чат-боты ДТЭК.

Вечером графики отключений будут действовать для всех областей

Еще вечером 16 мая в Укрэнерго сообщили, что графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона,

– сообщили в ведомстве.

17 мая в Укрэнерго уточнили, что говорится лишь временные рамки, в которые действуют графики почасовых отключений. То есть это не означает, что отключения света точно будут. Ограничение потребления применяют только при превышении регионом определенных лимитов.

Обратите внимание! Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.