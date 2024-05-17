У ДТЕК зауважили, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.
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ДТЕК зробили попередження для Києва та ще 4 областей
У ДТЕК повідомили, що ввечері у Києві та області, а ще на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині можливі відключення світла.
За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення,
– мовиться в повідомленні.
У компанії зазначили, що до 19:00 обмеження світла не передбачені, тож якщо раптом у чиїйсь домівці відсутня електрика, причиною може бути локальна аварія. Про такі випадки просять повідомляти окремо в чат-боти ДТЕК.
Ввечері графіки відключень діятимуть для всіх областей
Ще ввечері 16 травня в Укренерго повідомили, що графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону,
– повідомили у відомстві.
17 травня в Укренерго уточнили, що мовиться лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень. Тобто це не означає, що відключення світла точно будуть. Обмеження споживання застосовують лише при перевищенні регіоном визначених лімітів.