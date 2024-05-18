Росія запустила по Україні 13 ударних дронів. Сили ППО показали 100% результат та збили всі запущені "Шахеди".
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Ворог знову атакував Україну
Відомо, що ударні дрони запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курську – Росія. Ворог постійно використовує ці напрямки для того, аби атакувати нашу державу.
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі ударні дрони у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
14 травня знищили 18 "Шахедів"
- Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" орієнтовно о 19:11 13 травня. Наша протиповітряна оборона збивала ударні дрони у різних куточках країни.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну: 18 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда, однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.
- В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей,