Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Тривають бої

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Лиховій зазначив, що це на пів сотні більше, ніж тиждень тому. Зокрема на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і здійснив 11 атак. Бої точилися в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ.

Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та БПЛА. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися,

– повідомив речник Генштабу.

Зверніть увагу! Ворог зазнає суттєвих втрат на Харківщині. Так, протягом доби на цій ділянці фронту за минулу добу окупанти втратили понад 320 осіб вбитими й пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки.

Також за минулу добу окупанти здійснили 4 ракетні та 112 авіаударів, 98 обстрілів із РСЗВ.

Зеленський про ситуацію на Харківщині