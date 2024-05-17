Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Тривають бої
Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Лиховій зазначив, що це на пів сотні більше, ніж тиждень тому. Зокрема на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії і здійснив 11 атак. Бої точилися в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ.
Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та БПЛА. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися,
– повідомив речник Генштабу.
Також за минулу добу окупанти здійснили 4 ракетні та 112 авіаударів, 98 обстрілів із РСЗВ.
Зеленський про ситуацію на Харківщині
- Президент Володимир Зеленський провів Ставку у Харкові учора, 16 травня. Разом із військовим керівництвом глава держави обговорив перспективи та загрози бойової ситуації на півночі.
- Також президент розповів, що російські окупанти дійшли лише до першої лінії оборони на Харківщині. Ця лінія була побудована військовими під безперервними обстрілами ворога. Зеленський зазначив, що бетонні фортифікаційні споруди на кордоні побудувати було просто неможливо, тому що ворог безперервно обстрілював цю зону і люди гинули від ворожого вогню.
- За словами президента, Сили оборони стабілізували просування росіян на півночі Харківщини. Наразі найглибша точка просування ворога – 10 кілометрів. Окупанти "залишаються там, де вони зараз перебувають", просувань далі – немає. Крім того, кілька напрямків посилили окремими батальйонами, які були в резерві, чи на інших напрямках.